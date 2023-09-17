Яйця по 17 гривень та куртки для військових: в Міноборони назвали причини корупційних скандалів

Агентство ресурсного забезпечення Міноборони прокоментувало головні корупційні скандали у відомстві. Глава Агенства вважає, що першопричина – непрозорість та неякісність контрактів.

Громадський та політичний діяч Арсен Жумаділов, який від травня 2023 року очолює Агентство ресурсного забезпечення Міноборони, вважає, що скандальні закупівлі яєць по 17 гривень та курток для військових виникли через непрозорість та неякісність контрактів.

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У чому причина корупційних скандалів в МОУ

Арсен Жумаділов зазначив, що ці закупівлі були непрозорими – тоді не можна було публікувати на "Прозорро" ані процедуру, ані звіт про укладений договір, ні самі закупівельні ціни. Він переконаний, що такі непрозорі закупівлі сприяють приватним інтересам певних людей.

Такі закупівлі сприяють тому, щоб люди закладали туди свої приватні інтереси. Чи вони закладалися в цих випадках – на це питання мають відповісти правоохоронні органи. Я пов’язую [скандали] з тим, ці закупівлі відбувалися непрозоро,

– сказав він.

Жумаділов також зауважив, під час цих закупівель посадові особи мали можливість вирішувати питання на власний розсуд.

Ці яйця по 17 гривень виникли на тлі того, що договори на послуги харчування, які укладалися у 2022 році, містили всередині себе дуже великий обсяг дискреції при виконанні цих договорів як з боку постачальників, так і з боку замовників. Тобто коли рішення приймаються на розсуд виконавців з обох сторін,

– сказав Жумаділов.

Яким повинен бути якісний контракт

Арсен Жумаділов наголосив, що якісний контракт – це контракт, де чітко виписані:

дії,

їхня послідовність,

їхня тривалість,

взаємні права та обов'язків всіх сторін в спосіб, який унеможливлює чи суттєво звужує дискрецію.

Зокрема, на його думку, у випадку із закупівлею курток також була непрозорість під час укладення прямих контрактів.