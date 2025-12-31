Гучна корупція у Мінрегіоні: завершено слідство щодо однієї зі справ проти Чернишова

НАБУ і САП закінчили досудове розслідування щодо ексміністра Олексія Чернишова. Йдеться про справу про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців.

Вона могла завдати державі шкоди на понад 1 мільярд гривень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на НАБУ.

Дивіться також Кум Паші "Мерседеса" і "Че Гевара" в розкраданні мільйонів: хто такий Чернишов і в чому його підозрюють

Що відомо про справу Чернишова?

У червні 2025 року у цій справі підозри отримали:

колишній міністр розвитку громад та територій;

колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін;

колишній радник міністра Максим Горбатюк;

колишня директорка держпідприємства;

забудовник та його довірена особа Олег Татаренко (організатори схеми).

Встановлено, що забудовник та його довірена особа придумали схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу.

До реалізації вони залучили посадових осіб Мінрегіону та директорку держпідприємства.

Посадові особи Міністерства створили умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов'язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією договори, які дозволяли забудову земельної ділянки, а також демонтаж наявних на ній споруд,

– розповіли детективи.

Згідно із договорами, забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир, пропорційно вартості землі.

Але, щоб зменшити цю кількість квартир, землю та будівлі оцінили майже у 5 разів дешевше.

У висновку різниця з ринковою вартістю перевищила 1 мільярд гривень.

Злочинці не встигли завдати збитків державі, адже ділянку було вчасно арештовано.

За успішну реалізацію оборудки забудовник "подарував" підозрюваним знижку на квартири. Вартість квадратного метра замість мінімальних 30 тисяч гривень становила від 1 до 8 тисяч.

Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 мільйонів гривень,

– підсумували у НАБУ та САП.

Що відомо про скандали навколо Чернишова?