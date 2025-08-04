НАБУ і САП повідомили про підозру фігурантам корупційної схеми при закупівлі БпЛА та РЕБ. Серед них Гайдай та Кузнєцов.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ і САП. Викритим на корупції при закупівлі БпЛА та РЕБ фігурантам повідомили про підозри. Серед них: колишній голова Луганської обласної державної адміністрації – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;

народний депутат України – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;

начальник міської військової адміністрації – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;

командир військової частини Національної гвардії України – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;

фактичний бенефіціарний власник підприємства – виробника БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України

директорка підприємства-виробника БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.