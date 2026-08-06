Коломойського та 5 підозрюваних судитимуть за заволодіння мільярдами гривень "Приватбанку"

Перед судом постануть колишній кінцевий бенефіціар "Приватбанку" та ще п'ятеро фігурантів справи, яких обвинувачують у заволодінні понад 9,2 мільярдами гривень банку.

Про це 6 серпня повідомили в НАБУ та САП. Правоохоронці не називають імен фігурантів, однак ЗМІ пишуть, що за матеріалами справи йдеться про Ігоря Коломойського.

Що відомо про схему Коломойського?

За версією слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар "Приватбанку" та очільник Дніпропетровської ОДА організував схему заволодіння коштами банку.

Злочинна група зобов'язала банк штучно виплатити понад 9,2 мільярда гривень підконтрольній офшорній компанії під виглядом зворотного викупу облігацій за завищеною ціною. За даними правоохоронців, це було зроблено для подальшого фінансування цієї компанії та збільшення частки Коломойського у статутному капіталі банку.

Згодом понад 446 мільйонів гривень із цієї суми перерахували на низку юридичних осіб під виглядом операцій із цінними паперами.

Зрештою, кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара "Приватбанку". Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу банку на виконання вимог Національного банку України,

– стверджують в НАБУ.

Окрім кінцевого бенефіціарного власника про підозри повідомили також:

ексолові правління ПриватБанку,

заступнику керівника напряму – директору департаменту міжбанківського дилінгу, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної з ПАТ КБ "ПриватБанк",

заступнику голови правління – директору казначейства,

начальнику департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства,

заступнику керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк".

Їхні дії кваліфікують за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України, залежно від ролі кожного учасника схеми.

Нагадаємо, у травні повідомлялось про нову підозру Ігорю Коломойському. Попередньо йшлось про фінансові махінації з коштами "ПриватБанку" на сотні мільйонів гривень.