Колишній очільник Одеського ТЦК Борисов хотів оформити собі інвалідність із СІЗО, – ЗМІ

Колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП Євген Борисов намагався оформити інвалідність, перебуваючи в СІЗО. Він вже близько 15 місяців утримується під вартою.

Його захист вживає заходів для отримання медичних документів, щоб направити його на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Главком", що посилається на дані слідства.

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У чому звинувачують Борисова

Захисники стверджують, що у Борисова є безліч хвороб, і він потребує постійного медичного нагляду. Вони зазначають, що утримання під вартою викликає у підозрюваного серйозні страждання.

Наразі Борисов звільнений від служби за станом здоров'я, що дає йому можливість виїхати за кордон у разі застосування запобіжного заходу, не пов'язаного з утриманням під вартою.

Спочатку Борисову було пред'явлено підозри в незаконному збагаченні та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

У 2023 році його затримали, і суд призначив йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави. Спочатку вона була 150 мільйонів гривень, а згодом її зменшили до 12 мільйонів гривень.

Після внесення застави правоохоронці знову затримали його прямо на виході із СІЗО за підозрою у відмиванні грошей.

Раніше в Іспанії знайшли маєток та офіс, які належать матері й дружині Борисова. Також тоді в його родині з’явилися дорогі автівки. Їх майно оцінюють у мільйони доларів США.

Також відомо, що з грудня 2022 року по січень 2023 року він відпочивав зі своєю матір’ю та дружиною у на Сейшельських Островах та в Іспанії.