Начальника Миколаївського ТЦК відсторонили від посади після одержання хабаря
Суд відсторонив від посади начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП. Також йому призначено запобіжний захід із можливістю внесення застави.
Про це 19 серпня заявили в Офісі генпрокурора.
Що вирішив суд щодо начальника ТЦК?
Рішення про відсторонення від посади начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП ухвалив суд за клопотанням прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.
Підозрюваному також обрано запобіжку у вигляді тримання під вартою. Як альтернативний варіант призначено заставу у розмірі 4 мільйонів 659 тисяч гривень.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, вже ексначальника ТЦК підозрюють в одержані хабаря у розмірі 15 тисяч доларів. За даними слідства, за ці гроші він мав не вживати мобілізаційних заходів щодо трьох військовозобов'язаних.
Йшлось також про зняття їх з розшуку в системі "Оберіг" та створення умов для подальшого бронювання за місцем роботи. До того ж підозрюваний хотів посприяти тому, щоб уже мобілізованого чоловіка не прийняли до військової частини та направили на повторне проходження ВЛК.