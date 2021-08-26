Порушень на 36,8 мільйона гривень: НАЗК завершило перевірки декларацій 18 посадовців ТЦК

НАЗК завершило перевірки 18 з 23 посадовців ТЦК та СП, які розпочало ще у 2024 році. Правоохоронці виявили порушення на 36,8 мільйона гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

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Що відомо про результати перевірки НАЗК

У НАЗК наголосили, що протягом 2024 – 2025 років було розпочало повні перевірки 23 декларацій посадовців ТЦК та СП, з них 18 було завершено.

За їх результатами виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 мільйона гривень, ознаки незаконного збагачення на понад 5,6 мільйона гривень та необґрунтованих активів на понад 2,6 мільйона гривень,

– заявили в агентстві.

Зокрема, у декларації начальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за 2022 рік встановлено ознаки незаконного збагачення.

"Так, у період з 26.08.2021 по 18.07.2023 близькі особи посадовця набули активи вартістю понад 8,8 мільйона гривень, законність джерел походження яких не підтверджено. Зокрема, набуто дві квартири в Дніпрі, два автомобілі (Volkswagen Passat та Ford Ranger), а також 65 тисяч доларів США, які подаровані дружині її батьком з недостатнім для цього рівнем доходу", – розповіли у НАЗК

Крім того, посадовець не задекларував 6 об'єктів нерухомості, які належать йому на праві власності та ще два об'єкти нерухомості, якими він користувався разом з членами сім'ї. Також він не зазначив відомості щодо двох автомобілів, якими він користувався, та про отримані ним та дружиною доходи.

За матеріалами НАЗК Національна поліція України розпочала кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу України про декларування недостовірної інформації та незаконне збагачення, яке завершено. Справу скеровано до суду.

Які ще порушення у посадовців ТЦК виявило НАЗК

Правоохоронці також наголосили, що у декларації офіцера відділу рекрутингу та комплектування Одеського ОТЦК та СП за 2022 рік виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 3,8 мільйона гривень.

Декларант не задекларував земельну ділянку, яка належить йому на праві власності, квартиру, що перебувала в його користуванні у звітному періоді, а також дві квартири, які належать його доньці. Крім того, він вказав недостовірну інформацію про вартість власної квартири, трьох автомобілів і мотоцикла, а також не задекларував належні йому корпоративні права,

– розповіли у НАЗК.

Агентство скерувало до поліції обґрунтований висновок. Триває кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про декларування недостовірної інформації.

Також за матеріалами НАЗК ДБР розпочало досудове розслідування стосовно командира одного з відділень охорони Богодухівського РТЦК та СП Харківської області.

"В деклараціях посадовця за 2022 та 2023 роки зазначені ознаки недостовірних відомостей на понад 2,6 мільйона та 2 мільйони гривень відповідно. Посадовець не вказав дані про дві власні земельні ділянки та квартиру, якою він користувався, а також дохід у вигляді грошового забезпечення та грошові активи на власних банківських рахунках", – зауважили у НАЗК.

За матеріалами НАЗК ДБР також розпочало розслідування стосовно начальника відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу Дубенського РТЦК та СП Рівненської області.

В його декларації за 2023 рік виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 1,6 мільйона гривень. Посадовець не задекларував житловий будинок та земельну ділянку, якими він з сім'єю користувався,

– зазначили правоохоронці.

Крім того, постановою Ленінського районного суду міста Харкова визнано винним командира відділення Харківського обласного ТЦК та СП у вчиненні адміністративного правопорушення та накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

За даними НАЗК, посадовець зазначив у декларації недостовірні відомості на 645 тисяч гривень, не задекларувавши дві належні йому на праві власності земельні ділянки, вказавши недостовірні відомості про вартість свого автомобіля та отриманий ним дохід.