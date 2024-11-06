На Закарпатті глава районного ТЦК та заступник комбрига Тероборони "заробляли" на ухилянтах

У середу, 6 листопада, СБУ спільно з Нацполіцією ліквідували на Закарпатті ще дві схеми ухилення від мобілізації. Підозру отримали керівник районного ТЦК та заступник командира бригади Тероборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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СБУ викрила схему з ухилянтами

Так, повідомляється, що глава районного ТЦК та заступник командира діяли окремо один від одного, але мали схожу схему. Вони в обмін на хабарі пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів про "погане" здоров’я.

Для цього посадовці забезпечували потенційних призовників фіктивними медвисновками ВЛК про наявність тяжких захворювань. Надалі ухилянти використовували підробку для зняття з військового обліку та могли незаконно виїхати за межі України,

– уточнюють в СБУ.

Вартість послуги складала 4 тисячі доларів.

Обидва посадовці отримали підозри у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, а також у зловживанні впливом. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

На Закарпатті викрили схему ухилення від мобілізації / фото СБУ