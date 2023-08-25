Збагатився на 14 мільйонів: заступника начальника Одеського ТЦК викрили в корупції

Заступник начальника Одеського ТЦК та СП Денис Галушко незаконно збагатився на понад 14 мільйонів гривень. Ознаки корупційного правопорушення виявило НАЗК.

Так, за даними Національного агентства з питань запобігання корупції, з 2020 року теща, мати й дружина Галушка придбали кілька автомобілів. Окрім того, житлові будинки та земельні ділянки. Власником квартири в Одесі став і його син.

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В Одеському ТЦК знову корупційний скандал

За результатами моніторингу способу життя заступника начальника ТЦК – начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення.

Свідчать про його (Галушка – 24 Канал) незаконне збагачення на понад 14 мільйонів гривень,

– зазначили в НАЗК.

Зокрема:

теща військкома з 2020-го придбала, а згодом продала два автомобілі: Mercedes-Benz GLE 43 AMG вартістю 2 мільйони гривень та Mercedes-Benz GLS 350 вартістю 2,3 мільйона гривень. Минулого року вона купила ще й BMW X7 XDRIVE 30D. Окрім того, восени 2023 стала власницею житлового будинку та земельної ділянки на понад 3 мільйони гривень.

Мати Галушка влітку 2023 придбала Toyota RAV-4 HYBRID вартістю понад 880 тисяч гривень та житловий будинок з земельною ділянкою за майже 1,7 мільйона гривень. Купила, не бувши фінансово спроможною на це, наголосили в НАЗК.

Власником квартири в Одесі вартістю 563 тисяч гривень став і син військкома.

Позаминулої осені дружина Галушка придбала Mazda CX-5, а влітку 2023-го поповнила свій автопарк ще й Mercedes-Benz V-KLASSE вартістю понад 2,6 мільйона гривень.

Крім зазначених покупок, з 2021 року воєнком разом з дружиною витратили майже 6 мільйонів, що неспівставно більше, ніж вони могли отримати у законний спосіб,

– підкреслили в НАЗК.

Додали, що матеріали щодо Галушка вже направили до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

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