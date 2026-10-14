Погрожував та вимагав гроші: СБУ затримали суддю, який ледь не зірвав будівництво для ЗСУ

На Черкащині правоохоронці затримали юриста, який намагався зірвати зведення транзитної стоянки для бойової техніки ЗСУ. Чоловік вимагав від підрядника 10% від суми договору.

Окрім того, він погрожував підряднику фізичною розправою над членами сім'ї. Про це повідомляє СБУ.

Що відомо про зловмисника?

Фігурантом кримінальної справи виявився колишній суддя, який нині має статус адвоката. Завдяки оперативному втручанню правоохоронці зуміли врятувати стратегічне замовлення Міністерства оборони.

Зловмисник вирішив нажитися на власнику підприємства, яке займалося зведенням оборонного об'єкта в центральному регіоні. Юрист вимагав 10% від загальної суми будівництва. У разі відмови він казав, що застосує особисті зв'язки для розправи над підрядником та його родиною

Слідство встановило, що до 2016 року корупціонер працював суддею в Уманському міськрайонному суді. Раніше він уже фігурував у кримінальних провадженнях, щодо отримання хабарів за те, що виносив "потрібні" судові рішення.

Зловмисника відправили під варту. Йому повідомили про підозру за статтею частиною 4 статті 189 ККУ, у якій йдеться про вимагання, вчинене в умовах воєнного стану. Екссудді загрожує до 12 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Харківщині СБУ затримала ексадвоката, який спеціально мобілізувався до лав ЗСУ. За завданням російських спецслужб він намагався шпигувати за позиціями українських десантників зсередини бойового підрозділу.