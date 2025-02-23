СПД пояснив, що це за історія про 46 крадених з оборонки мільйонів, про які писав Маск

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику державної компанії, яка була посередником у зовнішньоекономічній діяльності в оборонній сфері. В межах справи виявлено легалізацію понад 46 мільйонів доларів через фіктивні угоди з продажу української військової техніки.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ЦПД. У межах розслідування справи про відмивання коштів державних підприємств-учасників концерну "Укроборонпром" правоохоронці повідомили про підозру колишньому генеральному директору однієї з ключових державних компаній, уповноваженої на здійснення зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції військового та спеціального призначення.

Читайте також На оборону від Росії пішло менше: CNN вказало на цинізм пропозиції США щодо копалин України

САП і НАБУ роз’яснили масштабну справу

Ідеться про виведення понад 46 мільйонів доларів через фіктивні агентські угоди, укладені з підставними компаніями.

Згідно з матеріалами слідства, у період з 2011 до 2016 року колишній керівник державної компанії займався укладанням агентських угод з продажу української військової техніки.

Угоди, що формально були спрямовані на продаж техніки, насправді не мали на меті виконання. За цією схемою було переведено понад 46 мільйонів доларів, частина з яких була переведена через низку транзитних компаній і опинилася на рахунках підозрюваного.

Майно, придбане за крадені кошти

Згідно з даними розслідування, підозрюваний використав незаконно отримані кошти для придбання елітної нерухомості та інших активів на території Франції. Йдеться про:

Віллу вартістю 86 мільйонів гривень.

Виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок загальною вартістю 229 мільйонів гривень.

27 виноробних ділянок на 37 мільйонів гривень.

Французький суд наклав арешт на майно, що було придбано за кошти, отримані від незаконних угод. Справа про легалізацію коштів була передана французькими правоохоронними органами до НАБУ та САП у межах міжнародного співробітництва.

Колишній посадовець перебуває у міжнародному розшуку вже з 2017 року. За даними слідства, він зараз може перебувати на території Французької Республіки.