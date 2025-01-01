"Нагріли" на трансформаторах Укрзалізниці 95 мільйонів: підозрювану екстрадували з Болгарії

САП та НАБУ домоглися екстрадиції з Болгарії підозрюваної у справі заволодіння майже 95 мільйонів гривень. Очільниця приватного товариства незаконно здобула перемогу в тендері на постачання Укрзалізниці трансформаторів.

Так, трансформатори постачали компанії за штучно завищеними цінами, повідомляє 24 Канал з посиланням на САП. Екстрадиція відбулась завдяки співпраці з компетентними органами Болгарії та Польщі.

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Що відомо про схему на 95 мільйонів гривень на УЗ

Слідство встановило, що у 2021 році з метою контролю за грошовими коштами Укрзалізниці була створена організована група. Впродовж червня – грудня 2022 року її очільник через підконтрольних осіб УЗ зробив так, аби постачальником трансформаторів обрали визначену компанію.

Постачання відбувалося за завищеною вартістю, вони закуповувались через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з Росії, та перепродавались УЗ за вдвічі завищеною ціною,

– вказують у прокуратурі.

Як наслідок, Укрзалізниця зазнала збитків на суму 94,8 мільйона гривень, якими заволоділи учасники злочину.

Зазначається, що екстрадовану підозрювану відправили під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9,9 мільйона гривень. Їй інкримінують привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо ці дії вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.