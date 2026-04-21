На Закарпатті викрили схему фіктивних відстрочок від мобілізації: затримано голову ВЛК
- На Закарпатті затримано голову військово-лікарської комісії за схему фіктивних відстрочок від мобілізації з вилученням понад 11 мільйонів гривень.
- Посадовець за 6 тисяч доларів оформлював документи про "обмежену придатність" без медогляду, загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
На Закарпатті викрили схему незаконного оформлення відстрочок від мобілізації. Правоохоронці затримали керівника військово-лікарської комісії при одному з районних ТЦК та СП, під час обшуків у нього вилучили понад 11 мільйонів гривень готівки.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Що відомо про корупційну схему у ВЛК на Закарпатті?
За даними слідства, за 6 тисяч доларів посадовець оформлював військовозобов’язаним документи про "обмежену придатність" без фактичного медичного огляду. Для цього він вносив до висновків недостовірну інформацію, зокрема використовуючи застарілі або неперевірені медичні дані.
Отримані таким чином документи дозволяли чоловікам уникати мобілізації. Правоохоронці зафіксували передачу частини хабаря та відповідних висновків до територіального центру комплектування.
Фігуранта справи помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
В Одесі СБУ зі стріляниною затримала військових ТЦК
За інформацією з соціальних мереж повідомляється про нібито затримання військовослужбовців територіального центру комплектування. Також писали про нібито стрілянину.
У дописах стверджується, що під час затримання у них нібито виявили бити, кастети та гроші.
У ТЦК підкреслили неприпустимість порушень у Збройних силах України та важливість системного очищення від осіб, які шкодять репутації служби.