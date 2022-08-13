Щодня по 2 мільйони: ДБР викрило корупційну схему чиновників на Запоріжжі

ДБР розкрило масштабну корупційну схему чиновників при перетині лінії розмежування у Запорізькій області.

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконного збагачення у Запоріжжі. Щоденний незаконний прибуток зловмисників складав 2 мільйони гривень.

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Що трапилось

У травні 2022 року Рада оборони Запорізької області затвердила Порядок перетинання лінії зіткнення громадянами України. Відповідно до нього українці мають подавати відповідні заявки, які розглядають уповноважені особи й готують на їхній основі відповідні списки.

Але окремі "ділки" Запорізької ОВЦА, міської ради, а також правоохоронних органів організували злочинну схему отримання неправомірної вигоди за "швидкий" та позитивний розгляд таких заявок,

– мовиться у повідомленні.

Для того, щоб пришвидшити процедуру, охочим пропонували заплатити. "Ділки" розробили цілу систему поборів із громадян в залежності від засобу пересування та швидкості розгляду питання.

На Запоріжжі провели більш ніж 20 обшуків

Сьогодні працівники ДБР провели більш ніж 20 обшуків у: Запорізькій ОВЦА, міській раді, правоохоронних органах області, зокрема й в осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної схеми.

При цьому слідчі ДБР затримали одного із посередників "на гарячому" у момент передачі коштів у сумі 1 400 доларів США за "позитивний" розгляд заяви. Він діяв від обличчя правоохоронних органів та брав кошти за схвалення заявки від перевізника.

В Офісі генпрокурора повідомили, що правопорушника затримали.

На теперішній час вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, а також направлення до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

– мовиться у повідомленні.

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