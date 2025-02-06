Корупція у Київській міськраді: викрито масштабну схему, серед підозрюваних заступник мера

САП і НАБУ провели масштабну операцію, спрямовану на викриття корупційних схем у земельній сфері Києва. У її результаті було знешкоджено злочинну організацію, яку очолював колишній депутат Київради.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Зазначимо, що ця операція тримала найменування "Чисте місто".

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Що відомо про земельну корупцію у Києві

Повідомляється, що злочинна схема була спрямована на заволодіння дорогоцінною столичною землею та встановлення повного контролю над ухваленням рішень щодо її розподілу, зловживанням у бюджетній сфері, вчиненням низки інших правопорушень.

Організатором схеми виступав колишній депутат Київської міської ради. Серед фігурантів також опинилися заступник голови КМДА, депутати Київради, зокрема голова та члени земельної комісії, керівники комунальних підприємств та деякі інші учасники.

На час публікації затримано сім осіб, на причетність до злочинів перевіряється широке коло посадовців Київської міської ради та КМДА,

– вказують у САП.

За даними слідства, організація діяла за відпрацьованою схемою:

Пошук перспективних ділянок – оформлення права власності на нібито збудовані споруди через підконтрольних осіб.

Одержання прав на землю – подача заяв до Київради для отримання землі без аукціонів.

Вплив на міську владу – депутати та посадовці КМДА ухвалювали необхідні рішення в обмін на хабарі (гроші, нерухомість).

Контроль процесів – створення перешкод для конкурентів, що змушувало їх звертатися до злочинної групи для "вирішення питань".

Повідомляється, що лідер угруповання мав значний вплив у міській владі: від кадрових призначень до розподілу бюджетних коштів. Він підтримував зв’язки з високопосадовцями КМДА, керівництвом земельної комісії та іншими топпосадовцями.

Так, протягом 2023 – 2024 років організації вдалося заволодіти 0,0994 гектара столичної землі на суму 11,6 мільйона гривень. Дії САП та НАБУ запобігли розкраданню ще шести ділянок на суму 83,7 мільйона гривень.



Крім того, слідство зафіксувало спробу рейдерського захоплення бізнесу, а також передачу хабаря в розмірі 100 тисяч доларів США депутатці Київради за сприяння злочинній організації.