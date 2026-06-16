150 тисяч доларів за "вирішення проблеми": НАБУ та САП викрили співробітника СБУ

Співробітника СБУ підозрюють у підбурюванні до надання неправомірної вигоди правоохоронцям. За даними слідства, він пропонував бізнесу за 150 тисяч доларів "вирішити питання" із закриттям кримінального провадження.

Наразі встановлюються всі обставини можливого злочину. Про це повідомляє НАБУ.

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На чому викрили працівника СБУ?

За даними слідства, у травні 2025 року правоохоронці провели обшук на одному з підприємств у Запоріжжі. Під час слідчих дій було вилучено готівкові кошти на суму понад 6 мільйонів гривень. Після цього керівник компанії через знайомого намагався з’ясувати підстави дій правоохоронців та долю вилучених грошей.

Як встановили слідчі НАБУ і САП, товариш звернувся по інформацію до співробітника СБУ. Натомість той, за версією слідства, не надав роз’яснень, а запропонував "вирішити проблему" за грошову винагороду.

Спочатку йшлося про повернення вилучених коштів за половину суми. Згодом фігурант, як стверджують правоохоронці, підвищив свої вимоги. За 150 тисяч доларів США він нібито пообіцяв забезпечити не лише повернення всіх вилучених коштів, а й повне закриття кримінального провадження.

НАБУ і САП повідомили співробітнику СБУ про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, які стосуються підбурювання до надання неправомірної вигоди. Правоохоронці наголошують, що досудове розслідування триває, а всі обставини інциденту встановлюються.

Співробітника СБУ викрито у корупційній схемі: дивіться відео

Що відомо про інші корупційні схеми в Україні?

На Одещині затримали міського голову одного з міст Ізмаїльського району, якого підозрюють у вимаганні 35 тисяч доларів хабаря. За даними слідства, посадовець вимагав гроші за погодження документів для будівництва вітроелектростанції, яку планували звести українська компанія та британський інвестор.

Правоохоронці стверджують, що мер навмисно затягував видачу ордера на видалення зелених насаджень, необхідного для початку робіт. Спочатку він пояснював затримки відсутністю екологічних інспекторів, потім – зайнятістю працівників міськради та проблемами з електропостачанням у мерії.

19 травня детективи НАБУ спільно з прокурорами САП провели масштабні слідчі дії у справі щодо ймовірної корупції у Верховному Суді України. Обшуки відбувалися за місцями роботи, проживання та в автомобілях чинних і колишніх суддів.

У межах розслідування правоохоронці розширили коло підозрюваних, до якого увійшли колишній голова Верховного Суду, троє чинних суддів Великої Палати та один суддя у відставці. За даними слідства, вони могли отримати неправомірну вигоду за ухвалення рішення на користь власника групи "Фінанси та кредит".