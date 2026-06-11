Корвет "Бойкий" після удару БпЛА, ймовірно, не підлягає відновленню

ЗСУ 3 червня завдали удару безпілотниками по російському корвету "Бойкий". Внаслідок атаки на борту почалася сильна пожежа.

Про наслідки після ударів дронами розповів OSINT-аналітик в X.

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Які наслідки після атаки БпЛА по корвету "Бойкий"?

Аналітик повідомив, що після атаки БпЛА корвет зазнав значних руйнувань. Він зазначив, що "Бойкий", ймовірно, більше не підлягає відновленню.

На фото видно темні плями від пожежі / Супутникові знімки

Наслідки атаки:

деформації біля кормової труби свідчать про дуже сильну пожежу всередині корвета;

сліди обгорання на кормовій частині та палубі вказують, що вогонь міг знищити внутрішні приміщення;

біля корвета видно уламки, розкидані навколо середньої частини корпусу.

Через серйозні пошкодження надбудови та знищення електронних систем корвет "Бойкий" не підлягає ремонту,

– написав аналітик.

Що ще відомо про корвет "Бойкий"?

Капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко розповів 24 Каналу, що уражений корвет "Бойкий" був призначений для дій переважно в межах ближньої морської зони, але він міг перебувати й на віддалених ділянках. Його основне завдання полягало в протидії надводним кораблям і підводним човнам.

Росіяни збудували орієнтовно 10 таких корветів, 4 з них базуються в Балтійському морі. Капітан пояснив, що вони не настільки актуальні, як носії крилатих ракет "Калібр" (кораблі "Каракурт", "Буян"), однак активно використовувались для поліцейських функцій на воді.

Риженко зазначив, що атака по цьому корвету стала ще й психологічним ударом. Адже Кронштадт, де він був уражений, є основною історичною базою Балтійського флоту, а Санкт-Петербург – це військово-морська столиця Росії.