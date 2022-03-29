Коштів на всі першочергові потреби – армію, соцвиплати, медицину вистачає, – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наразі економіка тільки в процесі оговтування від шоку.

За його словами, для стимулювання економіки вирішили повністю відкрити митницю.

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Денис Шмигаль зазначив, що також запрацює нова податкова система – 2% з обігу. В короткостроковому періоді це може вдвічі знизити доходи бюджету.

Але навіть в такому випадку є чітке розуміння, що коштів на всі першочергові потреби – армію, соціальні виплати, медицину, інші захищені статті бюджету – нам вистачає. Це стосується планування на найближчі 2 – 3 місяці,

– пояснив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що Україна отримала доступ до коштів Євросоюзу – 1,2 мільярда євро, а також до 1,4 мільярда від МВФ. Крім цього, ще є доступ до кредитів та грантів. "Це і є наша подушка безпеки, яка буде покривати дефіцит", – додав Шмигаль.

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