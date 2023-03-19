Сербія та Косово досягли історичної угоди про нормалізацію відносин

Сербія та Косово досягли угоди про нормалізацію відносин між двома країнами. Сторони погодили Імплементаційний додаток до Угоди про шлях до нормалізації відносин.

Про це повідомив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. За його словами, президент Сербії Александар Вучич і прем'єр Косова Альбін Курті на переговорах у Північній Македонії досягли угоди про нормалізацію відносин між двома країнами.

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Сербія і Косово зобов'язалися дотримуватися всіх статей угоди

"Ми домовилися… Сторони повністю зобов'язалися дотримуватися всіх статей угоди і виконувати свої відповідні зобов'язання оперативно і добросовісно", – написав Боррель.

Як пише Reuters, досягнута 18 березня домовленість стала результатом 12-годинних переговорів. Вучич і Курті провели окремі зустрічі з Боррелем перед тристоронньою сесією в Північній Македонії.

Вучич на пресконференції повідомив, що сторони домовилися не з усіх пунктів. "Незважаючи на розбіжності, ми провели гідну розмову", – сказав він.

Курті сказав, що "це фактичне визнання між Косово і Сербією", хоча Сербія ще не підписала угоду.

Муніципалітет із сербською більшістю мають отримати більшу автономію

Боррель заявив, що тепер ЄС буде наполегливо вимагати від обох сторін виконання зобов'язань, якщо вони хочуть приєднатися до блоку. Він попередив, що в іншому випадку будуть наслідки.

Він також торкнувся запропонованого об'єднання сербських муніципалітетів у Косові, яке надасть більшу автономію муніципалітетам з сербською більшістю, що є предметом тривалих суперечок.

Косово погодилося негайно розпочати – і коли я кажу негайно, я маю на увазі негайно – переговори з Європейським Союзом, які сприяли б діалогу щодо встановлення конкретних домовленостей і гарантій для забезпечення належного рівня самоуправління для сербських громад у Косові,

– сказав глава європейської дипломатії.

У додатку про імплементацію угоди ЄС зобов'язався організувати донорську конференцію протягом 150 днів для створення пакета інвестиційної та фінансової допомоги для Косова і Сербії.