“Косплеять українських політиків”: росіяни теж хочуть бути близькими до народу – відеодоказ

Увечері, 29 березня, у селі Красний Октябрь біля російського Бєлгорода пролунали вибухи. Місцевий губернатор вирішив заспокоїти мешканців відеозверненням, як це роблять українські чиновники.

Втім у такому рішенні губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова є один нюанс. Як зауважив ведучий 24 каналу Юрій Гаврищак, він хотів стати ближчим до свого народу – непрофесійно наслідуючи приклад українських чиновників.

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Поганий актор

За словами ведучого, російські політики завжди лише сухо зачитували протокольні дані, збирали такі ж пресконференції. Там їхня безпосередність взагалі вимикалась. Саме тому й на відео губернатор з таким же кам'яним обличчям зачитує інформацію.

Помітно, що вони лише намагаються косплеїти українських чиновників, які близькі до людей, тому ця безпосередність на відеозверненнях природна,

– заявив Гаврищак.

Ведучий наголосив, що відеозвернення російського губернатора вийшло, як у поганого актора. Беземоційність та кам'яне обличчя Гладкова – просто не працює, йому не віриш.

Гаврищак заявив, що російські чиновники косплеять українських: дивіться відео