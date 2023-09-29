У боях на Донеччині загинув син глави РВА: нацгвардієць Костянтин Ковтун повернувся на щиті

Війна Росії, розв'язана проти України, продовжує забирати життя найкращих синів і доньок країни. Обороняючи Батьківщину, на Донеччині загинув нацгвардієць Костянтин Ковтун.

За наявною інформацією, український захисник загинув 24 вересня. Сталося це під час виконанням ним бойового завдання на Донеччині.

Читайте також "Не вагався жодної хвилини, щоб воювати": на фронті загинув 24-річний герой з Полтавщини

Що відомо про захисника

Костянтин Ковтун з міста Ніжин, що на Чернігівщині. Йому був усього 21 рік, коли ворог забрав у нього життя. Сам нацгвардієць був командиром розвідувального взводу одного з батальйонів особливого призначення бригади.

Відомо, що Костянтин – син очільника Ніжинської районної державної (військової) адміністрації Григорія Ковтуна.

Чин похорону загиблого захисника Костянтина Ковтуна відбувся 27 вересня. Його провів єпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній у Свято-Миколаївському храмі ПЦУ міста Ніжин.

Народився Костянтин Ковтун 6 червня 2002 року. У нього було молодше офіцерське звання "лейтенант". Оборонець України служив у Першій Президентській штурмовій бригаді "Буревій" Національної гвардії України.

Григорій Ковтун подякував усім, хто підтримав його родину у скорботний час, а також розділив біль втрати сина.

Дякую усім громадянам за те, що віддали належну шану Захиснику України. Костянтин був справжнім патріотом, який ні дня не сумнівався у своєму призначенні – захисту держави та всього українського народу. Тепер він приєднався до Янгольського війська та берегтиме наш спокій з небес!

– зазначив батько.

Напередодні ми розповідали про іншого полеглого героя з Чернігівщини. Мовиться про Владислава Грищенка. Його матір Валентина власним коштом асфальтувала дорогу в рідному селищі Сосниця, котру назвали на честь її сина.

Сам герой зазнав смертельних поранень 14 липня 2022 року. Держава виділила пані Валентині кошти після загибелі її сина. Жінка вирішила вшанувати пам'ять Владислава, вклавши гроші у будівництво дороги у рідному селі. За це вся місцева громада вдячна як самій матері, так і її мужньому синові, котрий віддав життя за Україну.