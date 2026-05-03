Росіяни просунулися до важливого міста із двох напрямків, — DeepState

На Донеччині продовжують розгортатися найзапекліші бої. Росіяни прагнуть прорвати український пояс фортець. Одним із ключових міст для його захоплення залишається Костянтинівка.

Окупанти активно намагаються інфільтруватися в місто, застосовуючи велику кількість піхоти. Окрім того, противник насувається на місто із різних напрямків. Про це повідомляє DeepState.

Де просунулися окупанти?

За даними аналітичного проєкту, загарбники просунулися біля Берестка та Іванопілля.

Бересток розташований на південь від Костянтинівки за 10 – 15 кілометрів. Іванопілля простягається на південний схід від Костянтинівки приблизно на такій самій відстані.

Раніше DeepState розповідав, що найбільше спроб ворожих інфільтрацій спостерігається у приватному секторі на південно-східних околицях Костянтинівки. Щільна забудова дозволяє окупантам ховатися у руїнах і будинках. Це ускладнює роботу для українських операторів дронів.

Стале накопичення противника та його закріплення там дасть можливість для просочування в глибину міста, що вже відбувається в поодиноких, але наразі безуспішних спробах. ️

Одночасно ворог активно просочується і накопичується на східних околицях в районі населеного пункту Новодмитрівка. Додатковим напрямком тиску окупантів є південно-західні околиці Костянтинівки в районі населених пунктів Бересток та Іллінівка.

Яка ситуація в Костянтинівці?

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив 2 травня, що у квітні 2026 року окупанти активізували дії в районі Костянтинівка – Дружківка, здійснивши 83 атаки на Костянтинівському напрямку за останній тиждень (приблизно з 25 квітня по 2 травня).

За словами ексспівробітника СБУ Івана Ступака, Костянтинівка залишається головним пріоритетом російського наступу. Туди окупанти перекинули близько 20 тисяч військових. Це місто разом із Краматорськом та Слов'янськом зазнає масованих ударів КАБами.