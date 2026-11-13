DeepState спростував заяви Путіна про захоплення Костянтинівки: що відбувається у місті

Місто Костянтинівка на Донеччині залишається під контролем Збройних Сил України, попри заяви Володимира Путіна про окупацію. Спроби Кремля оголосити так звану гуманітарну місію є маніпуляцією для отримання військової вигоди.

Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.

Що відбувається у Костянтинівці?

Аналітики зазначили, що ситуація в місті залишається надзвичайно складною. Російські військові намагаються проникати в Костянтинівку та накопичувати сили для подальшого наступу. Українські захисники відбивають ці спроби й продовжують утримувати позиції.

Водночас противник намагається обійти населений пункт і сформувати оточення для українського угруповання, яке перебуває в місті. Сили оборони намагаються цьому запобігти.

Ситуація на фронті в районі Костянтинівки / Скриншот з карти DeepState

Путін заявив про необхідність "гуманітарної місії" в Костянтинівці

Заява аналітиків пролунала після того, як російський диктатор Володимир Путін запропонував провести у Костянтинівці так звану гуманітарну місію за прикладом Олешок на Херсонщині.

Володимир Путін стверджує, що російська армія наразі нібито контролює Костянтинівку та нібито готова забезпечити безпеку гуманітарної місії в місті.



За його словами, російським військам знадобиться п'ять діб для розмінування території поблизу Костянтинівки. Водночас він заявив, що українська сторона також має забезпечити безпеку, якщо вважає місто підконтрольним собі.

У DeepState наголосили, що найкращою гуманітарною місією для Костянтинівки було б припинення російських штурмів та обстрілів, які руйнують місто.

Аналітики вважають, що пропозиція Путіна є спробою використати ситуацію у власних військових інтересах. Тому погоджуватися на такі ініціативи, за їхніми словами, не можна.

Битва за Костянтинівку триває.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, в Офісі Президента України також наголосили, що Росія прагне використати подібну ініціативу винятково для ротації та перекидання додаткових сил. За словами Литвина, росіяни можуть використати гуманітарну операцію в Костянтинівці для перекидання військових і техніки, як це вже сталося під час аналогічної місії в Олешках на Херсонщині.