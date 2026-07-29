Рівняють міста із землею: Росія зміщує головний удар на Слов’янськ і Краматорськ, – DeepState

Російські війська продовжують посилювати тиск на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Ворог намагається поступово розширити контроль над територією Донеччини.

Одним із головних напрямків залишається Костянтинівка, де окупанти застосовують тактику постійної інфільтрації, масовані артилерійські обстріли та авіаційні удари. Про це пише DeepState.

Що відомо про ситуацію на Донеччині?

За інформацією українських військових, російська армія продовжує системний наступ на Костянтинівському напрямку. Основною тактикою противника залишаються невеликі піхотні групи, які намагаються проникнути до міста, закріпитися на окремих позиціях та поступово накопичувати сили для подальшого просування.

Однією з головних цілей окупантів є встановлення контролю над територією між Іллінівкою та Новодмитрівкою. Саме цей район має важливе оперативне значення, адже у разі захоплення Новодмитрівки суттєво зростає загроза оточення українського угруповання, яке продовжує обороняти Часів Яр.

Ситуацію ускладнює те, що забезпечення українських підрозділів у районі Часового Яру вже тривалий час перебуває під постійним вогневим впливом противника. Російська армія активно використовує безпілотники, завдяки яким отримала значну перевагу в повітрі над тактичною зоною бойових дій.

Паралельно зі штурмовими діями російські війська продовжують масштабне вогневе ураження населених пунктів. Для цього окупанти застосовують керовані авіаційні бомби, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Під постійними обстрілами перебуває не лише Костянтинівка, а й уся прилегла агломерація. Значних руйнувань зазнають Олексієво-Дружківка та Дружківка, де перебування цивільного населення стає дедалі небезпечнішим через безперервні удари.

Окрему увагу українські військові звертають на відтинок фронту від Ямполя до Міньківки. За їхніми оцінками, саме ця ділянка може стати одним із наступних основних напрямків активних російських наступальних дій.

Наразі противник активно проводить артилерійську підготовку, знищує інженерні загородження, здійснює постійну розвідку боєм та інфільтрацію невеликими групами, намагаючись знайти слабкі місця української оборони.

Особливий тиск фіксується в районах Озерного та Кривої Луки. Водночас українські підрозділи докладають максимальних зусиль, щоб не допустити прориву ворога вглиб оборони. Серед потенційно важливих цілей окупантів військові називають Рай-Олександрівку та Миколаївку.

Крім того, російські безпілотники продовжують полювання на українську логістику, завдаючи ударів по транспортних маршрутах і техніці, що забезпечує оборону.

За словами військових, російська армія дедалі активніше атакує Слов'янськ і Краматорськ. Для ударів використовуються керовані авіабомби, реактивна артилерія, ударні безпілотники типу "Шахед" та FPV-дрони.

Оператори російських FPV-дронів, за свідченнями українських захисників, атакують не лише військові цілі, а й цивільний транспорт та людей, які пересуваються містами. У нічний час вибухи практично не припиняються через постійне застосування реактивних систем залпового вогню.

Військові наголошують, що російська армія фактично контролює вогнем територію приблизно на 40 кілометрів углиб від лінії бойового зіткнення. Через це будь-яке пересування у Слов'янсько-Краматорській агломерації стає дедалі небезпечнішим, а логістика значно ускладнюється.

Українські захисники зазначають, що Росія поступово змінює характер ведення бойових дій. Якщо раніше основу штурмів становили численні атаки піхоти, то нині дедалі більшу роль відіграють безпілотні системи.

Кількість знищених російських дронів уже часто перевищує кількість ліквідованих окупантів під час бойових зіткнень. Це свідчить про те, що технологічна складова війни стає визначальною, а саме масове застосування безпілотників залишається одним із найбільших викликів для української оборони на цьому напрямку.

Нагадаємо, за оцінкою ISW, російські війська нещодавно просунулися до західної частини Костянтинівки та продовжують спроби проникнення невеликими групами. Водночас українські військові регулярно завдають ударів по таких групах у центральній та північній частинах Костянтинівки.

Російські джерела також заявили про захоплення Красного Кута, однак низка інших тверджень про просування біля Олексієво-Дружківки поки не отримала незалежного підтвердження.