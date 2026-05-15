Росіяни щосили рвуться до ключового міста, але контратаки ЗСУ щоразу їх спиняють: огляд ISW

Російський весняно-літній наступ продовжує розвиватися не за планом ворога. Українські контратаки стримують спроби окупантів просуватися вперед.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, Сили оборони мали просування на одному з напрямків.

На якому напрямку Сили оборони мали успіх?

Геолоковані кадри, опубліковані 13 травня та, ймовірно, зняті раніше, свідчать, що українські військові просунулися до центральної частини села Закітне на північний схід від Слов'янська.

Водночас російські сили, ймовірно, зосередили атаки на Рай-Олександрівці на схід від Слов'янська.

Пов'язаний із Кремлем російський військовий блогер заявив, що підрозділи російського угруповання "Південь" посилили штурми Рай-Олександрівки та нарощують удари по Миколаївці й Оріхуватці, щоб порушити українську логістику на схід від каналу Сіверський Донець – Донбас.

Інший російський блогер назвав Рай-Олександрівку важливим українським укріпрайоном та заявив, що без захоплення цього населеного пункту російські війська не зможуть розпочати наступ на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.

Окупанти не можуть взяти Костянтинівку

Російські війська нещодавно провели інфільтрацію на Костянтинівському напрямку. Геолоковані кадри за 13 травня показують, як українські сили завдають ударів по російських позиціях у західній частині Костянтинівки.

Окупанти продовжують мати труднощі з просуванням на Костянтинівському напрямку через українські контратаки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив 14 травня, що Росія зосередила значні сили для захоплення Костянтинівсько-Дружківської агломерації, однак більшість російських підрозділів досі перебувають за межами міста.

За словами експерта, окупанти відправляють невеликі групи військових для проникнення в Костянтинівку, але контролюють менш як 10% міста.

Машовець зазначив, що ворожі сили намагаються бити по українській логістиці та перекидають додаткових операторів дронів для підготовки штурму центральної та західної частин Костянтинівки. Водночас українські контратаки в південній та східній частинах міста, а також поблизу Іллінівки, Берестка і Часового Яру стримують російський наступ і вже зірвали попередню спробу прориву до центру та заходу Костянтинівки.

Навіть пов'язаний із Кремлем російський військовий блогер визнав, що українські сили ефективно б'ють по скупченнях російських військ поблизу Костянтинівки та не дають росіянам просуватися біля Часового Яру.

Машовець вважає, що російські війська фактично "застрягли" на цьому напрямку та вже понад місяць просуваються максимум на один кілометр за тиждень.

Він припустив, що російське командування може переорієнтовувати увагу на Добропільський і Покровський напрямки, щоб спробувати обійти Краматорськ із півдня та південного заходу в обхід Костянтинівки. Однак аналітики ISW назвали такий сценарій малоймовірним через величезну відстань, яку довелося б пройти російським силам, і повільні темпи їхнього наступу.

Також Машовець наголосив, що російське угруповання на цьому напрямку складається зі змішаних сил кількох армій і корпусів, а перекидання великих резервів наразі малоймовірне.

В ISW вкотре підкреслили, що повільне просування російських військ і складна місцевість на Донеччині ставлять під сумнів здатність Росії захопити всю область військовим шляхом.

Яка ситуація на інших напрямках?

Українські сили продовжують полювати на російських операторів БпЛА та розширюють "зону ураження" на Куп'янському напрямку.

Речник української бригади, що воює на цьому напрямку, заявив 14 травня, що попри густішу рослинність, яка може приховувати російські сили від дронів, ворог не досяг успіхів. За його словами, українські оператори БпЛА продовжують бити по російських дронщиках та логістичних маршрутах, поступово поглиблюючи зону ураження в російському тилу.

14 травня окупанти продовжували наступальні дії на північ і північний захід від Покровська, однак без просування. Український 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ повідомив, що Росія продовжує перекидати резерви, техніку, артилерію та особовий склад до Покровська, намагаючись перетворити місто на логістичний вузол для своїх військ. Також у корпусі заявили, що українські сили нещодавно завдали удару по скупченню військових 51-ї загальновійськової армії Росії в районі Рівного на схід від Покровська. За попередніми даними, росіяни втратили щонайменше 30 військових.

Російські війська нещодавно провели інфільтраційну операцію на Олександрівському напрямку. Геолоковані кадри за 14 травня показують, як українські сили завдають удару по російських позиціях у північно-східній частині Нового Запоріжжя на південь від Олександрівки.

За даними речника української бригади, яка воює на Олександрівському напрямку, російські війська не припиняли обстрілів під час так званого "перемир'я" з 9 по 11 травня. Натомість окупанти використали цей період для накопичення піхоти та мотоциклів у тилових районах. За словами речника, частину цієї піхоти росіяни вже перекинули ближче до лінії фронту, однак мотоцикли поки застосовують не дуже активно. Він також зазначив, що темпи російських атак на цьому напрямку знизилися після того, як українські сили на початку квітня відбили масштабний механізований штурм ворога.

Російські війська, ймовірно, посилюють інтенсивність атак на Гуляйпільському напрямку та намагаються повернути раніше втрачені позиції.

Чи зможе Росія захопити усю Донеччину до кінця 2026 року?

Російське командування наказало своїм військам вийти на околиці Краматорська до 30 травня, однак у Силах оборони вважають ці плани нереалістичними. Про це в етері "Армія – Медіа Сил оборони України" повідомила речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко.

За її словами, українська розвідка отримала дані про відповідне завдання для російських військ. Водночас Косенко наголосила, що подібні "фантастичні" плани ворог озвучує не вперше, але реальні темпи просування значно повільніші.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що Росії знадобиться щонайменше три літні військові кампанії, щоб захопити Слов'янсько-Краматорську агломерацію – і це лише за умови повної концентрації сил на цьому напрямку.

За його словами, нинішні темпи наступу Росії не відповідають масштабам поставлених задач. Світан наголошує, що йдеться не про одне місто, а про велику оборонну систему Донбасу, де ключовими вузлами є Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка, а також інші населені пункти, які формують глибоку лінію оборони.

Експерт підкреслює, що Слов'янськ є "замковим каменем" усієї південно-східної оборони України. Саме тому Росія намагається тиснути на цей напрямок і змусити Україну відійти ще до того, як відбудеться масштабний штурм.

Світан пояснює, що російський план захоплення Донбасу не є одномоментним. Він складається з кількох етапів:

спочатку спроби закріпитися на лівому березі Осколу (від Куп'янська до Лиману),

далі – тиск у напрямку Добропілля, щоб перерізати логістику до Слов'янська і Краматорська,

і лише потім – спроба безпосереднього штурму Слов'янська, Краматорська та Дружківки.

За оцінкою Світана, навіть для такого багатоступеневого плану Росії знадобляться роки і значні ресурси – ймовірно, до мільйона військових.

Він також зауважив, що паралельно Росія використовує політичний і інформаційний тиск, намагаючись змусити Україну добровільно залишити цей рубіж. У такому випадку, за його словами, для Росії відкриється стратегічна можливість подальшого просування в бік Дніпра, що створює загрозу для всього лівобережжя України.