Росіяни формують перевагу, українцям бракує людей, – Deep State про оборону Костянтинівки

За Костянтинівку тривають важкі бої. Підрозділам, які тримають оборону, не вистачає людей, щоб стримувати росіян.

Ворог продовжує активний тиск на Костянтинівку. Про це кажуть аналітики DeepState.

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Що відбувається на околицях Костянтинівки?

На оновленій мапі видно, що червона зона збільшилася на південь від Іллінівки. Російські війська активно просуваються там, щоб розширити контроль навколо Костянтинівки. Також зростає зона проникнення в саме місто, що може свідчити про поступове й неминуче захоплення цього населеного пункту ворогом.

Для росіян було важливо окупувати Бересток, адже там вони можуть накопичувати піхоту для подальших проникнень. Іллінівка дає їм ще більше можливостей для таких дій.

Таку ж тактику окупанти застосовують і зі східного боку Костянтинівки – в районах Ступочок і Предтечного. Зокрема, вони намагаються захопити Новодмитрівку, щоб використовувати її для інфільтрації.

Якщо ворог займе Іллінівку та Новодмитрівку, під загрозою опиниться північна частина Костянтинівки. Мета росіян – відрізати доступ до інших районів міста.

Яка ситуація у Костянтинівці: дивіться на карті

На Костянтинівському напрямку ворог поступово формує перевагу. Росіяни постійно б'ють по місту КАБами.

Українські військов повідомляють про високу активність російських операторів дронів і безперервний тиск піхоти. Найбільша проблема зараз – нестача людей у підрозділах, які тримають оборону.

Водночас, за наявною інформацією, Головнокомандувач порушив питання про скорочення кількості піхоти, яку передають у бригади за принципом "справедливого розподілу". Зараз цей обсяг становить лише близько 50 людей на місяць. Однією з причин називають створення нових бригад, хоча вже існуючі залишаються недоукомплектованими.

Боєць однієї з таких бригад розповів, що половина особового складу пішла в СЗЧ через неналежне ставлення командування. Інші військові, зокрема бойові офіцери, займаються фарбуванням парканів і стрижкою газонів. Тим часом штурмові полки мають у своєму розпорядженні по 12 – 15 батальйонів.

До слова, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що Росія вже почала підготовку до літньої кампанії та зосередила головні зусилля на Донеччині.

За його словами, окупанти майже напівоточили Костянтинівку та заходять у місто з півдня і південного заходу. Їхню присутність уже фіксують у районах "7 вітрів", Сонячний і Південний.

Світан наголосив, що росіяни активно б'ють по місту КАБами та намагаються прорвати українську оборону.

Якщо їм це вдасться, вони можуть просунутися до Дружківки. Експерт попередив, що Костянтинівка може опинитися під загрозою захоплення вже під час літньої кампанії.