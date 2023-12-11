"Просто мішка": на Київщині ялинку прикрасили "Машею і Ведмедем"

У Коцюбинському Київської області встановили ялинку, у підніжжі якої були зображені "Маша і Мєдвєдь", а також Дєд Марос і Снєґурачка. На це звернула увагу колишня головредка "Чесно" Ірина Федорів.

Жінка виклала фотографії, де під ялинкою в Коцюбинському зображено героїв мультсеріалу "Маша і Мєдвєдь", популярного серед російських дошкільнят. Також там помітно Снєґурачку в кокошнику –це теж суто російська персонажка.

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Що відомо про скандальну ялинку в Коцюбинському

Федорів іронічно назвала таке новорічне дерево "йолкою", натякаючи на відому обмовку президента-втікача Януковича у 2013 році, коли він не міг пригадати, як же це буде українською.

Ялинка в Коцюбинському у 2023 році була прикрашена російськими персонажами / Фото Ірини Федорів

Ви розумієте, що тільки люди, які не мають відчуття цінностей, можуть вгатити в 2023 році йолку "маша і мєдвєді" і "дєдушку мороза і снєгурочку",

– обурюється Федорів.

Вона звинуватила селищного голову Сергія Даніша від "Слуги народу". Федорів пов'язує його із Дубінським.

Що каже місцева влада

Сам Сергій Даніш дав із цього приводу коментар "Українській правді".

Ця ялинка з малюнками стоїть уже четвертий рік. Ми не витратили ані копійки на її встановлення. Це лише декоративна огорожа з малюнками. "Машу і медведя" можна розглядати просто як мішку і дівчинку. Жодних підтекстів там не було. Але я вже наказав замалювати, бо роздувають "зраду"... А дід Мороз... То не він, а святий Миколай!

– пояснив селищний голова.

Утім, усім відомо, що святий Миколай має геть інший вигляд.

Вже удень 11 грудня, тобто за кілька годин після публікації світлин скандальної "йолкі", з'явився фотофакт, який засвідчує: скандальних персонажів замалювали чи зняли.



Російські персонажі швидко зникли з ялинки / Фото Ірини Федорів

Коцюбинське – це околиця Києва. Довгий час тривають дискусії про приєднання цього селища до столиці. Воно не було захоплене росіянами у 2022 році, хоча туди теж прилітало. Неподалік від Коцюбинського – Ірпінь, Буча та Гостомель.