"Цих розмов не було": Ковальський прокоментував можливе призначення генпрокурором

Виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський 2 листопада спростував чутки про своє призначення на посаду керівника відомства. Посадовець підкреслив, що таких перемовин із ним ніхто не проводив.

Про це повідомляє видання "Українська правда" за підсумками зустрічі посадовця з журналістами.

Які подробиці?

За словами Ковальського, посада керівника Хмельницької обласної прокуратури наразі зберігається за ним. Крім того, очільник відомства уточнив, що робочий кабінет генерального прокурора він не займав.

Ніхто зі мною ні про яке призначення на посаду генерального прокурора не говорив, і цих розмов не було, і їх немає,

– наголосив Антон Ковальський.

Відповідаючи на запитання представників медіа щодо готовності повноцінно очолити Офіс генерального прокурора, він пояснив власну позицію.

За його словами, розв'язання цього питання залежатиме від надходження відповідної пропозиції, якщо вона взагалі з'явиться.

Нагадаємо, що Антон Ковальський виконує обов'язки генпрокурора після того, як Руслан Кравченко виїхав з України через розслідування антикорупційними органами справи "Карфаген" та обшуки у кабінетах ОГП.

До слова, 2 листопада стало відомо, що Офіс генпрокурора завершив службове розслідування щодо колишнього очільника відомства Кравченка. Його визнали винним у службовому порушенні та рекомендували притягнути до відповідальності.