Ковбаси з України в голодну Росію вже ніхто не відправить

У російських пропагандистів або пам'ять коротка, або просто їхня професійна бездарність уже не стримується і буквально фонтанує. Далі читайте російською.

Россию триггерит голодное прошлое

Они фантазируют на тему того, что те украинцы, кого сейчас обучают оказывать сопротивление российской агрессии, будут выпрашивать поесть у оккупантов.

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В последнее время у российских пропагандистов тема голода и лишений становится все более превалирующей, и ими они в первую очередь грозят Украине. А между тем, это именно голодную Россию приходилось на протяжении всего ее существования время от времени прикармливать и спасать.

Ослепленные цензурой

Голод в Поволжье в Российской империи бушевал в 1890-е годы. США тогда создали комитет помощи голодающим и сформировали "Флот голода", который доставил в Россию тысячи тонн продовольствия.

Той помощи российский художник Иван Айвазовский посвятил две свои картины, которые позже были запрещены к показу. А все потому, что не следовало знать простому народу, что их от голода спасала совсем другая страна, а не "заботливая" империя.

Гнев императора Александра III, который на протяжении всего бедствия заявлял, что в России нет голода, а есть лишь пострадавшие от неурожая, на Айвазовского был так велик, что художник был вынужден вывезти свои картины за пределы России. В самой же Российской империи любое доказательство американской помощи уничтожали. Остались лишь немногие работы, чудом уцелевшие в тот период "голодной" цензуры.



Россияне пугают Украину голодным попрошайничеством, хотя сами постоянно им занимаются / Фото Reddit

Миллионы смертей при "советах"

Голод в Поволжье в советской России (1921 – 1922), спровоцированный неумелой экономической политикой советской власти и унесший по самым скромным подсчетам 5 миллионов жизней. Именно тогда "Американская администрация помощи" (АРА) помогла голодающим продуктами питания, общей суммой на 78 миллионов долларов! АРА опекала и кормила 6 миллионов 99 тысяч 574 человек, Американское общество квакеров — 265 тысяч.

В июле 1922 года пищу в столовых АРА и паек кукурузы получали 8,8 миллиона человек, а в августе – 10,3 миллиона. В пик активности на АРА работало 300 американских граждан и более 120 тысяч человек, нанятых в советских республиках.

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Закат нищей империи

Похожая ситуация сложилась в СССР конца 80-х и уже современной, постсоветской России начала 90-х, когда после краха Союза разоренная и нищая страна нуждалась в помощи. И она ее получила, в первую же очередь от США. Даже Украина отправляла сотни тонн гуманитарной помощи в Россию.

Тогда США отправили в нищенствующую Россию более 500 рейсов с гуманитарной помощью.

Между тем, российские пропагандисты до сих пор продолжают игнорировать данные исторические факты. Ведь именно они ярко демонстрируют то, что история циклична. Вот только на этот раз куриных ножек из США и колбасы из Украины в Россию никто не отправит.

Хотя, в отличие от россиян, у цивилизованных людей есть чувство сострадания.

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