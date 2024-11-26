Наступ росіян на Козачу Лопань: яка ситуація на прикордонні
Російські пабліки активно поширюють інформацію про наступ ворога на селище Козача Лопань Дергачівської громади Харківської області. В РНБО спростували це
Ці заяви не відповідають дійсності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка у телеграм-каналі.
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ЗСУ стримують ворога на прикордонні
Станом на зараз інформація про наступ росіян на Козачу Лопань, що на Харківщині, яку ширять їх пабліки, не відповідає дійсності,
– написав він.
За його словами, наразі Сили оборони повністю контролюють ситуацію на кордоні.
Фіксували ДРГ у цьому районі
Нагадаємо, у ніч із 24 на 25 листопада російська малочисельна диверсійно-розвідувальна група спробувала прорвати кордон у районі КПП Гоптівка – Нєхотєєвка. Українські захисники зупинили спробу противника: частину диверсантів ліквідували, а решта відступили на територію Бєлгородської області.
За даними МВА, на Дергачівському напрямку не спостерігається концентрації ворожих сил, достатньої для активного наступу. Росіяни не наступають і поки не планують це робити на цьому напрямку, зазначає Задоренко. Він закликає громадян не піддаватися паніці та довіряти офіційним джерелам.