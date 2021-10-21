Кожен 600-й українець помер від COVID-19

Вже кожен 600-й українець помер від ковіду!!! Це офіційна статистика.

А скільки людей померло від ускладнень, викликаних ковідом (мій батько, зокрема)… Ти особисто теж знаєш кілька людей, котрі померли від цієї смертельно небезпечної хвороби.

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І якщо навіть після смертей рідних/близьких/знайомих ти не хочеш вакцинуватися, мені складно тебе зрозуміти. Бо вся статистика свідчить про значно меншу загрозу смерті від ковіду у вакцинованих. Плюс легший перебіг хвороби, якщо все ж таки захворієш.

Усім страшно вакцинуватися

Це природньо – боятися добровільно і штучно занести віруси у свій організм. На жаль, антивакси перетворюють свій страх перед щепленням у боротьбу за права людини та інші високі мотиви. Багато хто ведеться на це.

Вакцинація дозволить легше перенести хворобу / Фото з архіву 24 каналу

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Але ж подивіться на країни, де точно немає загроз правам людини - північна Європа. Там найвищі відсотки щеплених. І, як наслідок, мінімум смертей від ковіду в останні місяці.

Думай і вакцинуйся. Бо програєш цю гру.