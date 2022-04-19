Кожен епізод написаний кров'ю, – Подоляк дорікнув світу, що сприймає війну як шоу на Netflix

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк дорікнув світу через сприйняття війни в Україні. Він наголосив, що в нас не серіал, й акторів немає, а йде реальна війна.

Михайло Подоляк наголосив, що війна в Україні та битва за Донбас стали для багатьох ніби новим серіалом на Netflix. На відміну від серіалу, зупинити зло може допомогти кожен.

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Як можна допомогти Україні

Радник голови Офісу Президента наголосив, що зараз кожна серія "серіалу" війни написана кров'ю українських захисників. Однак, кожен може долучитися до перемоги над злом та вплинути на владу в своїй країні.

На відміну від серіалу, тут ви можете допомогти зупинити зло. Попросіть свій уряд про зброю для України й ембарго на російську нафту. Євросоюз знає рецепт перемоги,

– підкреслив Подоляк.

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