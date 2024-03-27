Є нові контракти на автоматизовані системи ведення вогню: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський 27 березня записав традиційне вечірнє звернення. Так, президент повідомив, що цього дня він побував у Сумській області.

Зеленський зазначив, що ситуація у регіоні складні, там безперервно тривають обстріли.

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Зеленський на Сумщині

Володимир Зеленський у звернення повідомив, що 27 березня він провів на Сумщині разом з командою. Зокрема, президент відвідав військових, які лікуються після поранень та відзначив їх державними нагородами.

Другим же питанням було питання захисту Сумської області – кожної громади, кожного міста. Зеленський зазначив, що особливо складно в прикордонних регіонах – там постійний російський терор.

Там постійні обстріли, авіаційні удари, протидія диверсійним групам ворога. Я вдячний усім солдатам, усім командирам і Збройних Сил, і воїнам прикордонної служби, і нашим поліцейським, і Нацгвардії, Службі безпеки України – усім, хто залучений. Усім, хто захищає. Дякую, що не дозволяєте перетворити нашу землю на зону російської присутності. Кожен окупант, який посміє заходити сюди, буде знищений.