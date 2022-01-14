"Кожен відповість за ці смерті": на Донбасі вшанували загиблих у теракті під Волновахою

На Донеччині вшанували пам'ять загиблих у теракті під Волновахою. Минуло вже 7 років після цинічного обстрілу окупантів із градів. На мітинг-рекієм зібралися місцеві мешканці та військовослужбовці.

Вшанування провели біля меморіалу, який встановили поблизу місця обстрілу. На стелі викарбувані імена 12 загиблих, які того дня їхали рейсовим автобусом зі Златоустівки до Донецька.

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Ці люди стали ціллю для російсько-терористичних військ.

"7 років тому для 12 пасажирів автобусу "Златоустівка – Донецьк" ця поїздка стала останньою. Це трагедія і для родин загиблих, і для всієї держави", – сказав заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Впевнений, що кожен, хто винен у смерті наших громадян, понесе відповідальність,

– додав він.



До меморіалу принесли квіти / Колаж 24 каналу

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