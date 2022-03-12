Кожен залп – груда залізяччя і знищених ворогів: потужне відео від оборонців

Українські захисники продовжують давати окупантам гідну відсіч. Вони завдають ворогам неймовірних втрат, знищуючи тисячі російських солдатів та десятки одиниць техніки.

З початку війни загинули понад 12 тисяч ворожих військових. Натомість українські захисники знищили ворожу техніку на 5 мільярдів доларів.

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Захисники продовжують нищити окупантів

У фейсбуці Операції об'єднаних сил показали неймовірне відео знищення російської техніки.

"Тиха" українська ніч! Прекрасний український день! Та не буде спокою російським загарбникам, бо прицільно, не покладаючи рук, працюють артилеристи Об'єднаних сил,

– мовиться у дописі.

Захисники зауважили, що кожен залп – це ще один крок до нашої перемоги, груда ворожого залізяччя і купа знищених окупантів.

Дивіться потужне відео від наших захисників: