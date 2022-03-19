Кожна нова година війни забирає життя людей: Денісова розповіла про останні страшні смерті сімей

Через війну, яку веде проти нас Росія, щодня гине мирне населення. Уповноважена з прав людини Людмила Денісова розповіла про останні моторошні випадки загибелі українських сімей.

Людмила Денісова наголосила, що армія рашистів зазнає поразки від Збройних Сил України. Втікаючи від нашої армії, вони атакують цивільне населення.

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Найперше Людмила Денісова розповіла про обстріл Рубіжного на Луганщині, внаслідок чого окупанти зруйнували житловий будинок. Під його завалами знайшли 3 тіла – двох дітей та жінки. Ще одна дитина вижила. Її стан задовільний

Російські орки нанесли авіаудар по Макарову Київської області. Через це загинули 7 людей, ще 5 зазнали поранень. Окупанти пошкодили адміністративну інфраструктуру та житлові будинки.

У Ворзелі на Київщині через обстріл вигоріли щонайменше 30 квартир багатоквартирного будинку. Кількість постраждалих зараз уточнюють.

Людмила Денісова наголосила на тому, що Росія несе повну відповідальність за смерть цивільного населення та повинна бути покараною за свої злочини.

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