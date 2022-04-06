Кожного дня намагаємося прорватися до Маріуполя, але окупанти блокують усі спроби, – Верещук

За сьогодні, 6 квітня, вдалось евакуювати майже 5 тисяч людей. З Маріуполя до Запоріжжя на власних авто змогла евакуюватись 1 171 людина.

Водночас окупанти постійно блокують спроби потрапити в Маріуполь. Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає 24 канал.

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Ми кожного дня намагаємось прорватись до міста Маріуполь, проте окупаційні війська і їх керівництво у Росії блокують усі наші спроби, і спроби міжнародних організацій,

– сказала вона.

Окупанти утримували під вартою делегації Червоного хреста

Верещук розповіла, що делегація Міжнародного комітету Червоного хреста мала всі необхідні погодження з боку російської сторони та України для проїзду до Маріуполя та евакуації людей. Але окупанти не лише не дали проїхати, а й заарештували їх угрупуванням так званої "ДНР" і утримували майже добу під вартою.

Попри це, за словами Верещук, спроби прориватись в Маріуполь будуть продовжуватись, аби врятувати життя мирних мешканців міста.

Детільніше у вечірньому брифінгу Ірини Верещук за 6 квітня: дивіться відео