Козицький показав уламки російських ракет, які знайшли на території дитячого притулку

Сьогодні зранку, 18 квітня, Росія завдала ракетних ударів по Львову. Унаслідок ворожих обстрілів є жертви. А деякі уламки ракет впали на території дитячого притулку.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що уламки російських ракет, якими було завдано ударів по Львову, впали на території дитячого притулку. На щастя, ніхто з діток не постраждав.

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Уламки ракет

Козицький також розповів, що до цього притулку прибувають діти зі всієї України. Водночас він наголосив: подібні уламки знаходили й на території інших об'єктів.

Фото уламків ракет:

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