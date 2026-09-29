"Це вже велика загроза і для Польщі": в ДПСУ прокоментували повторний удар біля КПП "Ягодин"

28 вересня Росія в черговий раз вдарила безпілотником в напрямку пункту пропуску "Ягодин" біля кордону з Польщею. Упродовж останніх тижнів ворог регулярно атакує саме цю ділянку.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, з 9 вересня почастішали випадки, коли Росія атакує прикордоння саме біля КПП "Ягодин", що поблизу Польщі. Наразі сам пункт пропуску не був під атакою.

Це велика загроза і для Польщі

Як наголосив Демченко, вся ця ситуація створює загрозу і для Польщі. Нещодавно безпілотник впав фактично за кілька сотень метрів від пункту пропуску.

Це велика загроза і для Польщі. В будь-який момент ці засоби, які ворог направляє на Захід України, можуть вдарити і по польській інфраструктурі чи польському прикордонню. Їхнє занепокоєння небезпідставне,

– сказав Демченко.

Зверніть увагу! Нещодавно прем'єр-міністр Дональд Туск зауважив, що на Польщу чекають складні тижні та місяці через все агресивнішу позицію Росії. І ці атаки Кремля йдуть все ближче до польського кордону.

Прикордонники зупиняють пропускні операції, якщо безпілотники чи ракети ворога рухаються в бік кордону. Людей швидко розосереджують, аби вберегти від небезпеки.

В ДПСУ прокоментували нещодавній удар біля пункту пропуску "Ягодин": дивіться відео 24 Каналу

Важливо, що Польща також призупиняє пропускні операції. Також там допомагають українцям, які вже перетнули український пункт пропуску.

Тут варто віддати належне Польщі. Вони після припинення пропускних операцій готові максимально швидко забирати до себе на територію громадян та транспортні засоби, які вже пройшли український пункт пропуску на виїзд,

– сказав Демченко.

Додамо, в Україні розглядають перенесення прикордонних пунктів пропуску на територію інших країн. В ДПСУ пояснили, як це відбувається.