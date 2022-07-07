Крабові палочки за понад тисячу гривень: в Енергодарі окупанти встановлюють захмарні ціни

Після окупації українських міст, загарбники почали встановлювати захмарні ціни на продукти для мирного населення. Наприклад, в Енергодарі хлібобулочні вироби подорожчали у 4 – 5 разів, а ціна крабових паличок перевалила за 1 000 гривень.

Свої товари російські окупанти продають в захопленій будівлі української мережі супермаркетів АТБ. Людям пропонують оплату в гривнях та рублях.

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Понад 1 000 гривень за крабові палички

Окупанти привозять продукти з території росії та тимчасово окупованого українського Криму. Через встановлені ціни, хлібобулочні вироби буквально стали розкішшю для мешканців міста, адже ціна хліба тепер становить 100 гривень, водночас в Україні ціни менші в 4 – 5 разів.

Однак найбільше шокує вартість крабових паличок, за які в Україні покупці платять 140 – 160 гривень. Окупанти продають палички за 1 121 гривню.



Крабові палички за 1 121 гривню в Енергодарі / Фото "Ріа Мелітополь"

У Маріуполі окупанти завищують ціни на предмети гігієни

У Маріупольській міській раді також повідомили про суттєве завищення цін на предмети гігієни. І це при тому, що в Маріуполі немає роботи, а люди не отримують гуманітарної допомоги.

Наприклад, засіб для миття посуду, вартість якого в українських магазинах становить 35 гривень, у Маріуполі можна придбати за 108 гривень. Водночас вартість шампуню, який на підконтрольній Україні території можна придбати за 86 гривень, зросла на майже 100 гривень.

Навіть подорожчали губки для миття посуду. Якщо в українських магазинах їх можна придбати за 30 – 35 гривень, то в Маріуполі окупанти продають їх за 71 гривню.

Прокладки, які в українських магазинах продають за у середньому 30 гривень, окупанти пропонують придбати за 99 гривень.

Та найбільшим предметом розкоші стали підгузки, за які маріупольців просять платити 1 680 гривень.

Захмарні ціни в магазинах Маріуполя / Фото Маріупольської міськради

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