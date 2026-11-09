Пентхаус із живим крокодилом: на Київщині вкрали 1,89 мільярда на захисті енергетики
Підрядники на Київщині могли привласнити 1,89 мільярда гривень, виділених на захист енергооб'єктів. Замість фортифікацій фігуранти придбали елітні авто та пентхаус із тераріумом для живого крокодила.
Як повідомив у телеграмі Сергій Стерненко, підозру в межах кримінального провадження вже оголосили директорці підрядної компанії Любомирі Кожушко. Обставини використання бюджетних коштів наразі перевіряють слідчі Нацполіції в Київській області.
Золото, басейн і крокодил: що виявили під час обшуків?
Правоохоронці провели 22 обшуки на території Києва, а також у Київській та Дніпропетровській областях. За місцем проживання фігурантів виявили автомобіль Rolls-Royce і розкішний багаторівневий пентхаус на Оболонській набережній у столиці.
Житло було оздоблене позолотою, мармуровими колонами, мало критий басейн і навіть тераріум із живим крокодилом.
Крокодил у маєтку / Фото зі сторінки Стерненка
Крім того, силовики вилучили 47,8 тисячі доларів готівкою, фінансову документацію, чорнові записи, 7 мобільних телефонів, мисливську рушницю Benelli Raffaello та документи на авто Land Rover Range Rover і Chevrolet Corvette. Слідство планує клопотати про тримання Кожушко під вартою.
У що могли вкладати незаконно привласнені кошти: дивіться фото
Мільярди на захисні споруди та фіктивні фірми
У квітні та травні Департамент регіонального розвитку Київської ОДА, очолюваний Олегом Кравченком, уклав 25 будівельних договорів на 1,89 мільярда гривень для зведення захисту енергооб'єктів.
Зокрема, 15 контрактів отримала фірма "Консалтинг-буд" колишньої посадовиці Апарату Верховної Ради Любомири Кожушко, а ще 10 угод уклали з компанією "Ю.Бі.Сі." Ігоря Нестерука. Підрядники освоїли кошти з обласного бюджету, не маючи для цього належної будівельної техніки та персоналу.
Окремо правоохоронці розслідують можливе розкрадання коштів під час будівництва протирадіаційного укриття для ліцею "Лідер" у Крюківщині, де сума договору становила 167 мільйонів гривень.
До робіт незаконно залучили компанію "Вольт Ейдж Плюс" з ознаками фіктивності, якій перерахували 10,86 мільйона гривень за невиконані завдання. Водночас матеріали ще на 323,6 мільйона гривень замовили у структур зі статутним капіталом у 1000 гривень, пов'язаних із Владиславом Соколовим.
Кожушко також є підозрюваною у справі НАБУ про закупівлю дронів зі збитками на 254 мільйони гривень, де суд призначив їй 6,5 мільйона гривень застави.
Раніше антикорупційні органи завершили розслідування в іншій масштабній операції, де фігуранти отримали мільйонні хабарі у сфері енергетики.