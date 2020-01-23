Крадіжка шапок та обмовка Кличка: чим на форумі у Давосі запам'яталася Україна

Впродовж 50 років в Давос з'їжджаються найвпливовіші бізнесмени і світові лідери. Співзасновником форуму був українець Богдан Гаврилишин. Чому відомі гості раз у рік відвідують гірськолижний курорт у Швейцарії та чим на форумі запам'яталася Україна – читайте далі.

У 2020 році від України на форум приїхав і президент, і прем'єр-міністр. Також ще 28 народних депутатів, серед яких є представники кожної з фракцій.

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Казуси українців на форумі у Давосі

Давос – дороговартісний курорт. Однак кожного року на тиждень він перетворюється на найвпливовіше місце. Кращі економісти, найбагатші бізнесмени і світові лідери з'їжджаються в Швейцарію. Не втрачають нагоди навідатися в Альпи і українські політики.

У 2019 році Віталій Кличко також відвідував форум. Тоді він не зміг вимовити слово "діджиталізація" англійською мовою.

В один з найяскравіших скандалів економічного форуму у 2019 році потрапив український політик Ігор Шевченко. В автоматі з шапками він набрав з десяток синіх головних уборів. Після цього випадку організатори змінили правила. Тепер в одні руки дають одну шапку. Біля автоматів стоїть людина, яка це контролює.



Шевченко у Давосі з автомату витягує шапку / Фото: espreso.tv

Українські зірки на економічному форумі

Гостей у Давосі пригощають традиційними наїдками, дизайнери показують вишиванки. А поважну публіку розважають українські зірки. Наприклад, у 2019 році виступала Аліна Паш.



Українська співачка Аліна Паш у Давосі (2019 рік)

Форум у Давосі в 2020 році: найцікавіше

► Ґрета Тунберґ

Екоактивістка виступила зі звичними закликами вберегти природу. На захід прийшла пішки, подолала 50 кілометрів. Вона є хедлайнером заходу, де у 2020 році акцентують увагу на зміні клімату. Вторить словам шведської школярки і погода.

Я розповіла вам про те, що наш дім у вогні. Я казала, що хочу, щоб ви панікували. Мене попереджали, що просити людей панікувати через кліматичну кризу – це дуже небезпечна річ. І для протоколу: коли ми, діти, просимо вас панікувати, ми не маємо на увазі продовжувати в тому ж дусі,

– сказала Ґрета Тунберґ.



Ґрета Тунберґ​ у Давосі

► Дональд Трамп

Відкритий опонент Ґрети, президент США, у своїй промові пообіцяв висаджувати дерева, аби вберегти планету.

Ми повинні відкинути вічних пророків, що пророкують загибель, та їхні передбачення щодо апокаліпсису. Це – не час для песимізму. Це – час для оптимізму,

– зауважив Дональд Трамп.

Президент США приїхав на економічний форум шукати інвесторів для американської економіки. Заради виступу в Давосі він пропустив засідання в сенаті, де вирішували його долю. Там розглядали імпічмент.



Дональд Трам на економічному форумі

► Володимир Зеленський

Президент України, виступаючи на форумі в Давосі, заявив, що в України є все, щоб стати успішною. Бракує лише інвестування. Він запропонував світовій спільноті стати частиною успіху країни, вкладаючи в її економіку свої гроші.

Світова економіка перебуває на межі нової глобальної кризи та потребує нового економічного дива. А Україна – це те місце, де трапляються дива,

– зазначив Зеленський.



Володимир Зеленський у Давосі / УП

Завершиться форум цієї п'ятниці, 24 січня. Організатори очікують, що його відвідає близько трьох тисяч людей. Сотня з них – мільярдери.

Що відомо про форум у Давосі?Форум у Давосі 2020 почався 21 січня і триватиме до 24 січня. Вперше за історію економічного форуму, саме екологічні проблеми посіли місце серед п'яти найбільших світових ризиків. Серед них кліматичні катастрофи, втрата біорізноманіття та руйнування наземних та водних екосистем.



Головна місія Всесвітнього економічного форуму – покращити стан світу через залучення політичних лідерів, представників бізнесу, неурядових організацій. На форум завжди приїжджають одні з найбагатших людей світу та впливові політики.



Цьогоріч у Давос з’їхалися керівники 53 держав світу – зокрема США, Німеччини та України. Також приїхали мільярдери з 36 країн світу – зокрема Марк Цукерберг, Джордж Сорос та Білл Гейтс. Ще там будуть ГенСек ООН, директорка МФВ, президент європейського ЦентроБанку та генеральний секретар НАТО.