Крадуть навіть у своїх: СБУ перехопила чергову розмову окупанта з рідними

Російський окупант скаржиться, що всі речі, які він залишив в Білорусі у військовому таборі, у нього вкрали. Тепер просить дружину кинути йому гроші на картку.

Розмову окупанта з дружиною вдалося перехопити співробітникам СБУ. Вояка злий, адже подільники з іншого батальйону або ж тиловики вкрали в нього все. Навіть військовий квиток та паспорт.

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Хлопець, який охороняв речі, десь зник

Вони домовилися, що один з вояк охоронятиме речі від мародерів. Але той хлопчина теж незрозуміло де зник. Тепер окупант залишився без нічого й просить в дружини скинути гроші на карточку, щоб купити собі речі.

Цікаво, що в дружини теж проблеми з грішми. Хтось почав знімати гроші з банківської картки без її відома. Наприкінці розмови вона роздратовано з матюками сказала: "Краще б ви тут залишалися".

А й справді: краще б окупанти залишалися вдома та стерегли своє майно від своїх, аніж зазіхали на чуже, – зазначають в СБУ.

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