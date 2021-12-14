У Кракові понад 3 години затримували рейс на Львів: пасажирів тримали у літаку

В аеропорту польського Кракова 14 грудня на понад 3 години застрягли пасажири рейсу на Львів. Весь цей час вони провели в літаку, очікуючи вильоту.

Пасажирів не випускали з літака

Рейс FR3120 сполученням Краків – Львів мав вилетіти з Польщі о 07:00 за місцевим часом. Однак через погодні умови цього так і не сталося. Про це журналістам 24 каналу розповіла пасажирка Ірина Буртик.

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Рейс затримували через сильний туман та погану видимість. Більшість пасажирів літака були українцями.

Усім сказали вийти з салону до аеропорту, але коли люди почали виходити, то завернули назад. Мовляв, скоро будемо злітати,

– сказала пасажирка

Дивіться відео, як людей завернули назад у літак:

Так, пасажири понад 3,5 години просиділи в літаку. Він мав приземлитися у Львові о 08:50 за київським часом, однак лише об 11:45 вилетів.



У Кракові понад 3 години затримували літак на Львів / Фото Ірини Буртик



Видимість з вікна літака у Кракові / Фото Ірини Буртик

Затримка виникла і у Львівському аеропорту

Через затримку літака у Кракові вчасно не вилетів рейс зі Львова. Пасажири мали о 09:35 летіти цим літаком у Краків, однак він прибув у Львівській аеропорт лише о 12:15.



Пасажири у Львові чекають на свій літак / Фото Ірини Буртик

Попередній схожий інцидент

11 грудня в аеропорту у Львові стався справжній колапс. Причина – сильний туман. Так, на летовищі затримували рейси до Італії, Польщі та Єгипту. Найбільше не пощастило пасажирам рейсу на Краків. Їхній літак затримали на понад 6 годин.

Працівники аеропорту розповіли, що літак, який мав забрати пасажирів, вилетів з Кракова вчасно. Однак, долетівши до кордону з Україною, змушений був повернутися до Польщі через погану видимість для посадки.