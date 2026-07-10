Краматорськ під масованим бомбардуванням: є постраждалі та жертви, серед них – 14-річний хлопчик

Вдень 10 липня російські війська атакували Краматорську громаду. Унаслідок ударів авіабомб загинули та постраждали люди.

Про це повідомили голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та Донецька обласна прокуратура.

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Які наслідки авіаударів?

Правоохоронці встановили, що за 19 хвилин росіяни скинули сім авіабомб на Краматорськ і селище Біленьке. Попередньо, ворог запустив по цивільних ФАБ-250 з УМПК.

Унаслідок бомбардування загинули четверо людей, серед яких дівчина 18 років та її 14-річний брат. Також постраждали 13 людей віком від 35 до 75 років.

За даними ОВА, авіабомби вдарили по житловій багатоповерхівці, крамниці та приватному сектору. На місцях прильотів працюють усі потрібні служби. Пораненим надають медичну допомогу.

Наслідки численних ударів по Краматорській громаді / Фото прокуратури, Донецької ОВА

Остаточну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюємо,

– додав Філашкін.

Голова Донецької ОВА назвав російський терор черговим свідомим ударом по цивільних. А прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Нагадаємо, напередодні увечері окупанти атакували Одещину. Внаслідок обстрілу сталася пожежа на території одного з промислових підприємств. Ніхто не постраждав.