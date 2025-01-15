Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Краматорську: щонайменше 8 поранених, серед них є діти

Російські війська не припиняють атакувати Донецьку область. Так, зранку 15 січня противник вдарив по багатоповерхівці у Краматорську.

Відомо, що, на жаль, є постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Донецької обласної прокуратури.

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Ворог вдарив по багатоповерхівці в Краматорську

Зранку в середу, 15 січня, російські війська завдали авіаційного удару по Краматорську.

Мішенню для ворожої атаки став мікрорайон зі щільною житловою забудовою,

– ідеться в повідомленні.

Внаслідок влучання засобу ураження по багатоповерховому будинку тілесних ушкоджень зазнали щонайменше 8 людей. В прокуратурі вказали, що травмовано 6 жінок віком від 62 до 73 років.

Також поранено 6-річну дівчинку та 16-річного школяра.

Вказується, що постраждалим надають медичну допомогу. Зауважимо, що в прокуратурі додали, що попередньо, для обстрілу військові Росії використали "УМПБ Д-30 СН".

Наразі остаточна кількість потерпілих встановлюється.

Там додали, що прокурори на місці фіксують наслідки цинічного нападу ворога на цивільне населення. Відомо, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Зазначимо, російські війська кожного дня тероризують міста і села України та їхнє населення. Нагадаємо, ввечері 14 січня, під прицілом окупантів опинилася Херсонщина. Там ворог також атакував багатоповерхівку.

Відтак, ввечері 14 січня в передмісті Херсона, окупанти запустили безпілотник у одну з квартир багатоповерхівки. Вказується, що полум’я швидко охопило помешкання.

Попри загрозу повторних ворожих атак, херсонським вогнеборцям вдалось оперативно загасити пожежу.