Ногами – в металеві сходи: у Краматорську стався нещасний випадок на атракціоні – відео

У Краматорську 8 травня стався нещасний випадок на одному з атракціонів. Інцидент трапився у парку "Ювілейний" на так званій "Голці".
Джерело:"Краматорськ 24"
На велетенській механічній гойдалці важкі забої ніг отримала одна з відвідувачок. Місцеві ЗМІ повідомляють, що це – через недбалість оператора.
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Відвідувачка врізалась ногами в сходи
На кадрах, які зняли очевидці, видно, що дівчина з розгону врізалась кінцівками в металеві сходинки. Їх просто забули прибрати з-під атракціону.
Після цього викликали поліцію та швидку. Потерпілу забрали лікарі. А от, кажуть свідки подій, "Голка" продовжила працювати.
Майданчик орендує приватний підприємець
В адміністрації парку, кажуть, що травма сталась на майданчику, який орендує приватний підприємець. Начебто поліція провела розслідування і дозволила гойдалці і далі працювати. Та й батьки потерпілої претензій не висунули.Зверніть увагу! У поліції кажуть, що розпочали розслідування за цим фактом.
Дивіться відео моторошного зіткнення: