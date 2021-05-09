Ногами – в металеві сходи: у Краматорську стався нещасний випадок на атракціоні – відео

У Краматорську 8 травня стався нещасний випадок на одному з атракціонів. Інцидент трапився у парку "Ювілейний" на так званій "Голці".

На велетенській механічній гойдалці важкі забої ніг отримала одна з відвідувачок. Місцеві ЗМІ повідомляють, що це – через недбалість оператора.

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Відвідувачка врізалась ногами в сходи

На кадрах, які зняли очевидці, видно, що дівчина з розгону врізалась кінцівками в металеві сходинки. Їх просто забули прибрати з-під атракціону.

Після цього викликали поліцію та швидку. Потерпілу забрали лікарі. А от, кажуть свідки подій, "Голка" продовжила працювати.

Майданчик орендує приватний підприємець

В адміністрації парку, кажуть, що травма сталась на майданчику, який орендує приватний підприємець. Начебто поліція провела розслідування і дозволила гойдалці і далі працювати. Та й батьки потерпілої претензій не висунули.

У поліції кажуть, що розпочали розслідування за цим фактом.

Дивіться відео моторошного зіткнення: