У Краматорську залишається 45-50 тисяч мешканців, це забагато, – мер міста

У Краматорську сьогоднішня ніч минула відносно тихо. Водночас вчора, 19 квітня, ворог здійснив обстріл міста двома ракетами. Загинула одна людина, ще 3 – поранено.

За словами мера Краматорська Олександра Гончаренка, російські окупанти б’ють по промислових та культурних об’єктах, передає 24 канал.

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Гуманітарна ситуація в місті

У місті залишається 45-50 тисяч мешканців. Мер Краматорська сказав, що це – забагато.

Є такі, що чекають на погіршення чи загострення ситуації. Але у місті залишиться 35 тисяч людей. Така кількість залишалась і 8 років тому. Вони не хочуть залишати свої будинки, – сказав Олександр Гончаренко.

За його словами, 60-70% з тих, хто не хоче покидати місто, люди похилого віку.

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