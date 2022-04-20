У Краматорську жінка коригувала вогонь окупантам і здавала позиції ЗСУ

20 квітня 2022 , 21:39
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Джерело:

телеграм Офісу Генерального прокурора

На Донеччині затримали мешканку Краматорська, що на Донеччині. Вона коригувала обстріли міста та здавала позиції ЗСУ окупантам.

Жінка коригувала ворожі обстріли

За даними слідства, жінка добровільно співпрацювала з ворогами у квітні 2022 року. Через месенджер Telegram вона передавала росіянам фото з інформацією про об'єкти інфраструктури та позиції ЗСУ на території Краматорська.

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Тим самим вона коригувала дії армії держави-агресорки під час обстрілів міста, де сама й мешкала. 

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури ймовірну коригувальницю викрили та повідомили їй про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Жінку затримали, а ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях вже здійснює досудове розслідування. 

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Автор: Софія Гусєва