У Краматорську жінка коригувала вогонь окупантам і здавала позиції ЗСУ

На Донеччині затримали мешканку Краматорська, що на Донеччині. Вона коригувала обстріли міста та здавала позиції ЗСУ окупантам.

Жінка коригувала ворожі обстріли

За даними слідства, жінка добровільно співпрацювала з ворогами у квітні 2022 року. Через месенджер Telegram вона передавала росіянам фото з інформацією про об'єкти інфраструктури та позиції ЗСУ на території Краматорська.

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Тим самим вона коригувала дії армії держави-агресорки під час обстрілів міста, де сама й мешкала.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури ймовірну коригувальницю викрили та повідомили їй про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Жінку затримали, а ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях вже здійснює досудове розслідування.

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