Поблизу станції метро Вирилця у Києві очевидчі зняли курйозний випадок: п'яний чоловік приїхав у крамницю на коні. На кадрах видно, що він ледве тримався на ногах, а на зворотньому шляху додому і зовсім заснув на конячці.

Відео курйозу виклали у фейсбук-спільноті "Київ оперативний".

Подібна історія За пивом заїхав: чоловік верхи на коні завітав у супермаркет в одних трусах – відео

Синій як ізолєнта на коні заїхав за добавкою в магазин. Дивіться відео до кінця,

– зіронізував автор.

Чоловік прив'язав коня до зупинки і рушив до найближчої крамниці. Зазаначимо: вдалося йому це нелегко: чоловік ледве переплітав руками, аби стягнути мотузку.

Після здійснення покупок герой відео сів на коня і рушив у ту сторону, звідки прийшов. "Шопінг" його настільки втомив, що довелося повністю лягти на коня і заснути. Подальші пригоди "покупця на коні" невідомі.

Зазначимо: станція метро Вирлиця розташована поблизу межі міста Києва і Київської області. Нацмовірніше, конячка тащила свого вершника із приближнього села.

Київ і покупці на конях

В одному із супермаркетів Києва 28 червня відвідувачі стали свідками подібного курйозного випадку. Оголений чоловік на коні заїхав прямісінько до магазину.

До того ж коня п'яний чоловік силою відібрав у доглядача парку розваг.